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Столтенберг: НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию продлить зерновую сделку.
Столтенберг: НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку
  • РИА Новости

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российская сторона запросила у секретариата ООН статистику движения зерна, поставляемого в рамках зерновой сделки, до конечного потребителя.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.

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