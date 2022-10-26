Столтенберг: НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Россию продлить зерновую сделку.

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российская сторона запросила у секретариата ООН статистику движения зерна, поставляемого в рамках зерновой сделки, до конечного потребителя.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара проводит переговоры с ООН о возможном продлении зерновой сделки и положительно настроена в этом вопросе.