Россия запросила у секретариата ООН статистику движения зерна до потребителя в рамках сделки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона запросила у секретариата ООН статистику движения зерна, поставляемого в рамках зерновой сделки, до конечного потребителя.

«Что касается конечного пункта назначения каждого из этих зерновозов, то статистика ООН даёт весьма противоречивую картину: в беднейшие страны... поступает 5—7% от объёмов зерна, которое вывозится из украинских портов, половина, если грубо, поступает в страны Европейского союза», — сказал он.

По словам Лаврова, в секретариате признают этот факт, отмечая, что после этого зерно якобы расходится по миру, в том числе поставляется беднейшим странам.

«Хотелось бы иметь более чёткую картину, поэтому мы попросили секретариат ООН, который занимается всей этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику о движении зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель», — сказал министр.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.