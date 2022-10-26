Песков: размещение десантной дивизии США в Румынии не будет способствовать стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии.

«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас», — сказал Песков.

Он отметил, что исходя из этого Россия будет выстраивать политику обеспечения собственной безопасности.

По его словам, в любом случае подобные перемещения войск США вблизи границ России «не приводят к укреплению предсказуемости и стабильности».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что данные действия США ведут к обострению ситуации.