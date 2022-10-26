Узнать больше

Aydınlık: Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и ФРГ в Стамбуле

Короткая ссылка
Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и Германии в Стамбуле в декабре.
Aydınlık: Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и ФРГ в Стамбуле
  • AP

Об этом информирует газета Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.

«На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита», — заявил он.

По его словам, встреча может пройти во дворце Чираган 8-9 декабря в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез также сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался об идее создания газового хаба в Турции. 

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что планы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию газового хаба имеют давнюю историю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить