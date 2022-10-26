Aydınlık: Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и ФРГ в Стамбуле

Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и Германии в Стамбуле в декабре.

Об этом информирует газета Aydınlık со ссылкой на председателя Исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллаха Дегера.

«На самом деле, мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большим успехом для Турции и Стамбульского экономического саммита», — заявил он.

По его словам, встреча может пройти во дворце Чираган 8-9 декабря в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез также сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался об идее создания газового хаба в Турции.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что планы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию газового хаба имеют давнюю историю.