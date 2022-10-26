Politico: Макрон унизит Шольца в случае отказа от совместной пресс-конференции

Французский президент Эммануэль Макрон унизит канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет в проведении совместной с ним пресс-конференции после переговоров 26 октября в столице Франции. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что накануне германская сторона анонсировала выступление Шольца и Макрона перед журналистами, однако затем Елисейский дворец заявил, что такое мероприятие не планируется.

«Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», — пишет газета.

Автор также отмечает, что отношения между французским и германским лидерами охладели до такой степени, что у них возникает спор даже из-за планов общения с журналистами.

Ранее Макрон выразил сожаление из-за позиции Шольца по ряду вопросов, в том числе в сфере энергетики.