Politico: Макрон унизит Шольца в случае отказа от совместной пресс-конференции
Отмечается, что накануне германская сторона анонсировала выступление Шольца и Макрона перед журналистами, однако затем Елисейский дворец заявил, что такое мероприятие не планируется.
«Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца», — пишет газета.
Автор также отмечает, что отношения между французским и германским лидерами охладели до такой степени, что у них возникает спор даже из-за планов общения с журналистами.
Ранее Макрон выразил сожаление из-за позиции Шольца по ряду вопросов, в том числе в сфере энергетики.