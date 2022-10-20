Макрон выразил сожаление из-за позиции Шольца по вопросам энергетики

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по ряду вопросов, в том числе в сфере энергетики.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я продолжу работать с канцлером Шольцем, потому что то, что он изолируется, не хорошо ни для Германии, ни для Европы. Важно, чтобы в отношении вопросов, по которым есть согласие большинства, мы бы могли найти единство», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что встреча правительств Франции и Германии была перенесена. Глава Минфина Франции Брюно Лё Мэр пояснил, что причиной стал плотный график участников, а не политические разногласия.