Telegraph: Макрон «в ярости» из-за схемы энергетической помощи Германии
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Об этом пишет The Telegraph.
«Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах», — подчеркнул автор статьи Генри Сэмюэл.
Издание Der Spiegel также пишет о том, что в Париже вызывало раздражение то, что французские власти не были заранее проинформированы о пакете помощи в размере €200 млрд в связи с энергетическим кризисом.
Ранее сообщалось, что встреча правительств Франции и Германии была перенесена. Глава Минфина Франции Брюно Лё Мэр пояснил, что причиной стал плотный график участников, а не политические разногласия.
По его словам, встреча перенесена на январь.
Отмечается, что консультации правительств ФРГ и Франции были запланированы на следующую неделю.