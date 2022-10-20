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Telegraph: Макрон «в ярости» из-за схемы энергетической помощи Германии

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Президент Франции Эммануэль Макрон пришёл «в ярость» из-за принятой в Германии схемы энергетической помощи на €200 млрд. Отмечается, что это стало причиной отмены встречи правительств двух стран.
Telegraph: Макрон «в ярости» из-за схемы энергетической помощи Германии
  • AFP
  • © Geoffroy VAN DER HASSELT

Об этом пишет The Telegraph.

«Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах», — подчеркнул автор статьи Генри Сэмюэл.

Издание Der Spiegel также пишет о том, что в Париже вызывало раздражение то, что французские власти не были заранее проинформированы о пакете помощи в размере €200 млрд в связи с энергетическим кризисом.

Ранее сообщалось, что встреча правительств Франции и Германии была перенесена. Глава Минфина Франции Брюно Лё Мэр пояснил, что причиной стал плотный график участников, а не политические разногласия.

По его словам, встреча перенесена на январь.

Отмечается, что консультации правительств ФРГ и Франции были запланированы на следующую неделю.

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