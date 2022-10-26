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Воронцов: выступление США подтвредило опасения России по поводу «грязной бомбы»

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Слова представителя США в ходе заседания Первого комитета ГА ООН подтвердили предостережения России о том, что после проведения Киевом провокации с «грязной бомбой», Москву обвинят в использовании тактического ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Представитель США Брюс Тёрнер заявил, что заявления России о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» являются провокацией.

«В отношении ситуации с «грязной бомбой» хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чём у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он добавил, что российская сторона требует от Украины и её западных кураторов остановить действия, приближающие мир к ядерной катастрофе.

Ранее заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» находится на высоком уровне.

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