Полянский заявил о серьёзной угрозе применения Киевом «грязной бомбы»
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«Мы полагаем, что это очень серьёзная опасность, серьёзная угроза», — приводит его слова РИА Новости.
Полянский подчеркнул, что Украина обладает как возможностями, так и причинами для применения бомбы.
Он также сообщил, что в украинских правящих кругах началась «большая суета» из-за получения Россией данных о готовящейся провокации с «грязной бомбой».
Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.