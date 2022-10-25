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Полянский заявил о серьёзной угрозе применения Киевом «грязной бомбы»

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Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» находится на высоком уровне.
Полянский заявил о серьёзной угрозе применения Киевом «грязной бомбы»
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

«Мы полагаем, что это очень серьёзная опасность, серьёзная угроза», — приводит его слова РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что Украина обладает как возможностями, так и причинами для применения бомбы.

Он также сообщил, что в украинских правящих кругах началась «большая суета» из-за получения Россией данных о готовящейся провокации с «грязной бомбой».

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

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