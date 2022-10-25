Полянский заявил о серьёзной угрозе применения Киевом «грязной бомбы»

Заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» находится на высоком уровне.

«Мы полагаем, что это очень серьёзная опасность, серьёзная угроза», — приводит его слова РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что Украина обладает как возможностями, так и причинами для применения бомбы.

Он также сообщил, что в украинских правящих кругах началась «большая суета» из-за получения Россией данных о готовящейся провокации с «грязной бомбой».

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.