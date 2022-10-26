New Yorker: Запад мог предотвратить СВО на Украине в случае признания Крыма российским

Запад имел возможность предотвратить российскую спецоперацию на Украине, признав Крым частью России, заявил обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.

«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия», — пишет Колдуэлл.

По его словам, Крым играет ключевую роль в обороноспособности России, поэтому российская сторона не может позволить посягательств на него.

Он добавил, что Киев возможно намеревался блокировать выход России в Чёрное море.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.