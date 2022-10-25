Зеленский предложил распространить формат «Крымской платформы» на Курилы и Приднестровье

Украинский президент Владимир Зеленский предложил распространить формат организованной Киевом «Крымской платформы» на Абхазию, Приднестровье и российские Курильские острова.

Заявление Зеленского транслировало украинское телевидение.

«Мы должны сделать формат «Крымской платформы» стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ», — цитирует его ТАСС.

Зеленский добавил, что подразумевает Приднестровье, Абхазию и российские южные Курильские острова, так как Киев считает их «порабощёнными» Россией территориями.

Ранее член палаты советников и глава партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки критически отозвался о решении Зеленского заявить о суверенитете Токио над «северными территориями» — российскими Курильскими островами.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.