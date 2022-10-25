Зеленский предложил распространить формат «Крымской платформы» на Курилы и Приднестровье
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Заявление Зеленского транслировало украинское телевидение.
«Мы должны сделать формат «Крымской платформы» стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ», — цитирует его ТАСС.
Зеленский добавил, что подразумевает Приднестровье, Абхазию и российские южные Курильские острова, так как Киев считает их «порабощёнными» Россией территориями.
Ранее член палаты советников и глава партии «Возрождение Японии» Мунэо Судзуки критически отозвался о решении Зеленского заявить о суверенитете Токио над «северными территориями» — российскими Курильскими островами.
21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.