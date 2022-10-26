Россия и ряд стран ООН выступают за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе

Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Россия выступают за переговоры по вопросу недопущения гонки вооружений в космосе, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета ГА ООН.

«Подтверждаем необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

По его словам, такой инструмент должен включать гарантии неразмещения оружия в космосе, неприменения силы против космических объектов.

6 августа замглавы российской делегации на обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявил, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, в том числе для размещения оружия в космосе.