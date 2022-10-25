Россия запросила заседание Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине
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Об этом информирует РИА Новости.
5 октября заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.
В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.