Россия запросила заседание Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине

Постоянное представительство России при ООН сообщило, что запросило заседание Совета Безопасности международной организации по деятельности биологических лабораторий на территории Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

5 октября заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.