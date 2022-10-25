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Россия запросила заседание Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине

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Постоянное представительство России при ООН сообщило, что запросило заседание Совета Безопасности международной организации по деятельности биологических лабораторий на территории Украины.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по деятельности биолабораторий на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

Об этом информирует РИА Новости.

5 октября заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.

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