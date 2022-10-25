МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ

Министерство иностранных дел России ввело ответные ограничения в отношении представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, которые участвуют в поставках военной помощи Киеву.

Также въезд в Россию запрещается ряду депутатов ПАСЕ.

Такое решение принято в ответ на ограничительные меры, нацеленные на сдерживание развития России.

«При этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов», — говорится в сообщении МИД.

В сентябре МИД России включил в российский санкционный перечень 30 глав британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, и представителей оборонной сферы.