Россия внесла в санкционные списки 30 руководителей британских структур

В МИД России сообщили о включении в российский санкционный перечень 30 глав британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, и представителей оборонной сферы.

«Принято решение о включении в российский стоп-лист 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Соответствующие меры были введены в связи с продолжением недружественного курса властей Великобритании и действий, нацеленных на дискредитацию российской спецоперации на Украине.

В стоп-лист вошли гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.

В МИД России подчеркнули, что работа над расширением санкционного перечня будет продолжена.

Ранее в ведомстве заявили, что власти Великобритании осознанно выбрали политику конфронтации с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном в обозримом будущем.