В Кремле не ожидают изменений в отношениях с Британией в обозримом будущем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном в обозримом будущем, так как все кандидаты на должность британского премьера соревновались в антироссийской риторике.

При этом Песков заявил: нельзя исключать изменения отношений двух стран в худшую сторону, учитывая, что кандидаты на должность британского премьер-министра «очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике», а также в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против России.

Представитель Кремля добавил, что не считает, что могут произойти позитивные изменения в отношениях Москвы и Лондона.

Ранее в МИД России заявили, что власти Великобритании осознанно выбрали политику конфронтации с Россией.

До этого стало известно, что Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона.