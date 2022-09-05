В Кремле не ожидают изменений в отношениях с Британией в обозримом будущем
- РИА Новости
При этом Песков заявил: нельзя исключать изменения отношений двух стран в худшую сторону, учитывая, что кандидаты на должность британского премьер-министра «очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике», а также в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против России.
Представитель Кремля добавил, что не считает, что могут произойти позитивные изменения в отношениях Москвы и Лондона.
Ранее в МИД России заявили, что власти Великобритании осознанно выбрали политику конфронтации с Россией.
До этого стало известно, что Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона.