Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер

Бывший глава Пентагона Эштон Картер умер в возрасте 68 лет. Чиновник занимал пост министра обороны в администрации президента Барака Обамы.

Согласно данным, опубликованным на сайте Белого дома, на своём посту Картер наладил связи между Пентагоном и частным сектором технологий, а также разработал и реализовал стратегию поворота на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Сообщение о его смерти опубликовал ряд американских СМИ, в том числе CNN, ссылаясь на семью бывшего чиновника.

Картер работал министром обороны с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года.

30 июня 2021 года в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд, при котором США осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года.