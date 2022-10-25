Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
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Согласно данным, опубликованным на сайте Белого дома, на своём посту Картер наладил связи между Пентагоном и частным сектором технологий, а также разработал и реализовал стратегию поворота на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Сообщение о его смерти опубликовал ряд американских СМИ, в том числе CNN, ссылаясь на семью бывшего чиновника.
Картер работал министром обороны с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года.
30 июня 2021 года в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд, при котором США осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года.