Умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд

В возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление его семьи.

«Мы с глубокой печалью сообщаем о кончине Дональда Рамсфельда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда. В 88 лет он был окружён семьёй в своём любимом Таосе, штат Нью-Мексико», — говорится в сообщении.

Рамсфельд дважды возглавлял Министерство обороны США — при администрации Джеральда Форда в 1975—1977 годах, а также в 2001—2006 годах при администрации Джорджа Буша — младшего.

При Рамсфельде США осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года.

В 1970-е годы Рамсфельд был самым молодым министром обороны в истории США, а после повторного назначения стал самым пожилым.