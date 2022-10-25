Президент ФРГ Штайнмайер в ходе визита на Украину провёл час в бомбоубежище

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита на Украину провёл час в бомбоубежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги.

Об этом заявил журналист германской телекомпании ARD Маттиас Дайс в своём Twitter.

Он уточнил, что Штайнмайер был вынужден отправиться в бомбоубежище через несколько минут после прибытия в Корюковку. Также журналист опубликовал фото и видео с президентом ФРГ, находящимся в укрытии.

По данным журналиста, Штайнмайер вышел из укрытия через час.

Ранее Штайнмайер впервые после объявления спецоперации на Украине прибыл в Киев.

Bild сообщал, что президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев в связи с соображениями безопасности.