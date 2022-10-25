Президент ФРГ Штайнмайер в ходе визита на Украину провёл час в бомбоубежище
- globallookpress.com
- © Michael Kappeler/dpa
Об этом заявил журналист германской телекомпании ARD Маттиас Дайс в своём Twitter.
Он уточнил, что Штайнмайер был вынужден отправиться в бомбоубежище через несколько минут после прибытия в Корюковку. Также журналист опубликовал фото и видео с президентом ФРГ, находящимся в укрытии.
По данным журналиста, Штайнмайер вышел из укрытия через час.
Ранее Штайнмайер впервые после объявления спецоперации на Украине прибыл в Киев.
Bild сообщал, что президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев в связи с соображениями безопасности.