Байден готов к «экстраординарным шагам» для возвращения осуждённых американцев из России
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С таким заявлением выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
25 октября суд в России признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.
Салливан отметил, что администрация Байдена в последнее время взаимодействовала с Россией «по всем доступным каналам» и предпринимает все усилия, чтобы вернуть Грайнер домой.
«Президент продемонстрировал, что он готов пойти на экстраординарные шаги и принять трудные решения, чтобы вернуть американцев домой», — сказал Салливан, слова которого приводит РИА Новости.
По его утверждению, Байден «ясно дал понять, что Бриттни должна быть освобождена немедленно».
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево, у неё нашли вейпы с маслом каннабиса.
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.
Сама Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.