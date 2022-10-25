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Байден готов к «экстраординарным шагам» для возвращения осуждённых американцев из России

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Президент США Джо Байден готов пойти на «чрезвычайные меры» и принимать сложные решения, чтобы вернуть на родину американцев, осуждённых в России.
Байден готов к «экстраординарным шагам» для возвращения осуждённых американцев из России
  • AP
  • © Evan Vucci

 С таким заявлением выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

25 октября суд в России признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду и хранение наркотиков.

Салливан отметил, что администрация Байдена в последнее время взаимодействовала с Россией «по всем доступным каналам» и предпринимает все усилия, чтобы вернуть Грайнер домой.

«Президент продемонстрировал, что он готов пойти на экстраординарные шаги и принять трудные решения, чтобы вернуть американцев домой», — сказал Салливан, слова которого приводит РИА Новости.

По его утверждению, Байден «ясно дал понять, что Бриттни должна быть освобождена немедленно».

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево, у неё нашли вейпы с маслом каннабиса.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии.

Сама Грайнер сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения.

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