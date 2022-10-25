В Китае снизили курс юаня к доллару до минимального значения с 2008 года

Народный банк Китая (ЦБ) снизил средний обменный курс юаня к доллару до 7,1668 — минимальной отметки с 2008 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора, это минимальная отметка с 18 февраля 2008 года. Курс был снижен на 438 базисных пункта.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы валют в ближайшее время.

По словам эксперта, курс зависит от общего состояния экономик России и США.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ожидается постепенное ослабление курса рубля к 2025 году с 68,1 до 72,2 рубля за доллар.