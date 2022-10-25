Узнать больше

В Китае снизили курс юаня к доллару до минимального значения с 2008 года

Короткая ссылка
Народный банк Китая (ЦБ) снизил средний обменный курс юаня к доллару до 7,1668 — минимальной отметки с 2008 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора, это минимальная отметка с 18 февраля 2008 года. Курс был снижен на 438 базисных пункта.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев ранее спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы валют в ближайшее время.

По словам эксперта, курс зависит от общего состояния экономик России и США. 

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ожидается постепенное ослабление курса рубля к 2025 году с 68,1 до 72,2 рубля за доллар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить