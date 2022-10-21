Экономист спрогнозировал значение курса доллара в районе 60—62 рублей в ближайшее время

Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы валют в ближайшее время.

По словам эксперта, курс зависит от общего состояния экономик России и США.

«Мы видим, что радикальных изменений нет. У нас есть положительные моменты: преодолеваются санкционные затруднения, а в США тяжёлое положение, но резких ухудшений нет», — объяснил собеседник RT.

По его словам, те соотношения, которые есть сейчас, — в районе 60—62 рублей за доллар — можно назвать базовыми.

«Я думаю, что если не будет экстраординарных действий, то курс вот такой и будет в ближайший месяц. С евро то же самое. Он чуть ниже доллара, может, будет колебаться вверх и вниз, но всё как было, так и есть», — заключил Беляев.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс рубля до конца октября.