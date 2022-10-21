Узнать больше

Экономист спрогнозировал значение курса доллара в районе 60—62 рублей в ближайшее время

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы валют в ближайшее время.
Экономист спрогнозировал значение курса доллара в районе 60—62 рублей в ближайшее время
  • РИА Новости

По словам эксперта, курс зависит от общего состояния экономик России и США. 

«Мы видим, что радикальных изменений нет. У нас есть положительные моменты: преодолеваются санкционные затруднения, а в США тяжёлое положение, но резких ухудшений нет», — объяснил собеседник RT.

По его словам, те соотношения, которые есть сейчас, — в районе 60—62 рублей за доллар — можно назвать базовыми. 

«Я думаю, что если не будет экстраординарных действий, то курс вот такой и будет в ближайший месяц. С евро то же самое. Он чуть ниже доллара, может, будет колебаться вверх и вниз, но всё как было, так и есть», — заключил Беляев.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс рубля до конца октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить