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Решетников: ожидается постепенное ослабление курса рубля до 72,2 за доллар к 2025 году

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ожидается постепенное ослабление курса рубля к 2025 году с 68,1 до 72,2 рубля за доллар.
Решетников: ожидается постепенное ослабление курса рубля до 72,2 за доллар к 2025 году
  • Gettyimages.ru
  • © Ilya Moskovets / EyeEm

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году», — передаёт ТАСС его слова.

Министр отметил, что реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но на 10—15% крепче, чем в среднем за 2016—2021 годы.

В материале уточняется, что снижение давления на курс произойдёт благодаря сокращению притока иностранной валюты по счёту текущих операций.

10 октября появилась новость о том, что впервые с 21 сентября курс доллара поднялся до 62 рублей на Московской бирже.

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