Решетников: ожидается постепенное ослабление курса рубля до 72,2 за доллар к 2025 году
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«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году», — передаёт ТАСС его слова.
Министр отметил, что реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но на 10—15% крепче, чем в среднем за 2016—2021 годы.
В материале уточняется, что снижение давления на курс произойдёт благодаря сокращению притока иностранной валюты по счёту текущих операций.
10 октября появилась новость о том, что впервые с 21 сентября курс доллара поднялся до 62 рублей на Московской бирже.