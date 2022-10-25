Постпред России Ульянов раскритиковал Макрона из-за заявления об РПЦ
Как сообщает РИА Новости, ранее Макрон в ходе выступления в Риме заявил, будто власти России используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики.
«Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление... Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — написал Ульянов в Twitter.
Ранее в Кремле заявили, что сокращение контактов президента России Владимира Путина с руководством Франции и Германии вызвано тем, что у Макрона и Шольца нет желания прислушаться к позиции Москвы и оказывать посреднические усилия в ситуации вокруг Украины.