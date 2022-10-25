Японский политик Масудзоэ спрогнозировал усталость от темы Украины в Европе к зиме

С приходом холодов в Европе лишь больше устанут от темы украинского кризиса, заявил японский политик, лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ.

В статье на JB Press он отметил, что для Украины сейчас помощь Запада как спасательный круг, однако этот ресурс не является неисчерпаемым, так как поддержка Киева осуществляется за счёт средств из налоговых платежей населения западных стран. По словам политика, в Европе уже устали от Украины.

«Феномен «усталости от Украины»... Растёт антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября», — заявил Масудзоэ.

Он пояснил, что такие примеры демонстрируют неумеренный оптимизм в отношении мнения о том, что помощь Запада для Украины будет продолжаться бесконечно. По мнению японского политика, приближение зимы только усилит усталость от Украины.

«На низовом уровне в Европе растёт антипатия к Украине, которая в связи с серьёзными трудностями просит от Запада только одного — помощи», — заключил он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее признал, что в Евросоюзе есть силы, которые выступают за сокращение помощи Украине, однако они «в меньшинстве».

Он также заявил, что «нельзя дать России возможность» использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные страны Европейского союза.