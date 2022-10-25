Гросси поблагодарил Блинкена за поддержку усилий МАГАТЭ по защитной зоне у ЗАЭС
«Обстоятельная встреча с госсекретарем Блинкеном сегодня в Вашингтоне... Поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции», — написал он в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором МАГАТЭ.
Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.