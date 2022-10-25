Гросси поблагодарил Блинкена за поддержку усилий МАГАТЭ по защитной зоне у ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил главу Госдепа США Энтони Блинкена за поддержку усилий международного агентства по созданию зоны защиты вокруг Запорожской АЭС.

«Обстоятельная встреча с госсекретарем Блинкеном сегодня в Вашингтоне... Поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции», — написал он в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором МАГАТЭ.

Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.