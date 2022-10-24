Конгрессвумен Тенни заявила, что вместо Байдена США управляет «теневое правительство»
- AP
Тенни сравнила Байдена с восковой фигурой в музее мадам Тюссо.
«Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним», — сказала она.
По мнению конгрессвумен, Байден больше не в состоянии быть президентом. Она также призвала американского лидера пройти когнитивный тест с целью доказательства своей дееспособности.
Ранее обозреватель Fox News Энди Паздер посоветовал Республиканской партии использовать на предстоящих выборах в конгресс США лозунг «Остановите глупца» в отношении проводимой Байденом политики.
Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.