Конгрессвумен Тенни заявила, что вместо Байдена США управляет «теневое правительство»

Конгрессвумен Клаудия Тенни в интервью Fox News заявила, что в данный момент Соединёнными Штатами управляет «теневое правительство», а американского лидера Джо Байдена де-факто отстранили от власти, поскольку он страдает от когнитивных проблем.

Тенни сравнила Байдена с восковой фигурой в музее мадам Тюссо.

«Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним», — сказала она.

По мнению конгрессвумен, Байден больше не в состоянии быть президентом. Она также призвала американского лидера пройти когнитивный тест с целью доказательства своей дееспособности.

Ранее обозреватель Fox News Энди Паздер посоветовал Республиканской партии использовать на предстоящих выборах в конгресс США лозунг «Остановите глупца» в отношении проводимой Байденом политики.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.