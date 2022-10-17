Обозреватель Fox News Паздер описал политику Байдена лозунгом «Остановите глупца»

Обозреватель Fox News Энди Паздер посоветовал Республиканской партии использовать на предстоящих выборах в конгресс США лозунг «Остановите глупца» в отношении проводимой американским лидером Джо Байденом политики.

«Для республиканцев сегодня более подходящим лозунгом кампании было бы «Остановите глупца (англ. Stop the Stupid. — RT)», — пишет журналист.

Среди проблем, с которыми столкнулись Соединённые Штаты при администрации Байдена, обозреватель называет экономическую рецессию, дефицит энергии, инфляцию, а также рост числа преступности в стране.

Учитывая всё это, Республиканская партия может одержать победу на промежуточных выборах в конгресс, уверен Паздер.

«Если выборы пройдут так, как ожидается, контроль республиканцев над одной или обеими палатами конгресса, к счастью, ознаменует начало конца катастрофического президентства Байдена», — заключил обозреватель.

Портал Real Clear Politics (RCP) со ссылкой на итоги оценки соцопросов ранее писал, что промежуточные выборы в Соединённых Штатах, которые пройдут в ноябре, могут привести к переходу конгресса под контроль Республиканской партии.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.