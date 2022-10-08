RCP: после промежуточных выборов конгресс США может перейти под контроль республиканцев

Промежуточные выборы в Соединённых Штатах, которые пройдут в ноябре, могут привести к переходу конгресса под контроль Республиканской партии. Об этом пишет портал Real Clear Politics (RCP) со ссылкой на итоги оценки соцопросов.

Как указывает РИА Новости, если американский конгресс перейдёт под контроль Республиканской партии, нынешней правящей партии будет сложнее продвигать свою повестку и утверждать номинации на руководящие посты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.