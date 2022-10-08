RCP: после промежуточных выборов конгресс США может перейти под контроль республиканцев
Как указывает РИА Новости, если американский конгресс перейдёт под контроль Республиканской партии, нынешней правящей партии будет сложнее продвигать свою повестку и утверждать номинации на руководящие посты.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила, что американский президент Джо Байден планирует баллотироваться на следующих выборах, которые пройдут в 2024 году.
Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.