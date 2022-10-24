В Финском заливе зафиксировали четыре сейсмособытия неясного происхождения

Учёные финского Сейсмологического института зафиксировали четыре сейсмических события непонятного происхождения в Финском заливе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организацию.

Событие произошло 20 и 21 октября недалеко от российских городов Приморска и Выборга.

По данным карты, опубликованной на сайте «Газпрома», примерно в том же месте проходит нитка газопровода «Северный поток».

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке».

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северный поток» и «Северный поток — 2».