Белый дом: США не намерены направлять свои войска на Украину
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По его словам, ничего не изменилось касательно решения президента США Джо Байдена о том, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине.
«Эта [позиция] не изменилась», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США ведёт к обострению ситуации.