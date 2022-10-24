Узнать больше

Белый дом: США не намерены направлять свои войска на Украину

Короткая ссылка
Соединённые Штаты не планируют направлять свои войска на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: США не намерены направлять свои войска на Украину
  • Gettyimages.ru

По его словам, ничего не изменилось касательно решения президента США Джо Байдена о том, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

«Эта [позиция] не изменилась», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США ведёт к обострению ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить