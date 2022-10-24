Белый дом: США не намерены направлять свои войска на Украину

Соединённые Штаты не планируют направлять свои войска на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, ничего не изменилось касательно решения президента США Джо Байдена о том, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

«Эта [позиция] не изменилась», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США ведёт к обострению ситуации.