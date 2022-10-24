В Польше поддержали инициативу о совместных закупках газа странами Евросоюза

Министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польская сторона поддерживает инициативу о совместных закупках газа странами ЕС, однако исключительно на добровольной основе.

По его словам, данная инициатива позволит некоторым странам покупать газ по более низкой цене.

Однако вель Сенк подчеркнул, что заставлять страны участвовать в совместных закупках неправильно, поскольку у некоторых европейских государств есть действующие контракты, устанавливающие приемлемые для них цены.

«Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС — долгосрочный.