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В Польше поддержали инициативу о совместных закупках газа странами Евросоюза

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Министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польская сторона поддерживает инициативу о совместных закупках газа странами ЕС, однако исключительно на добровольной основе.
В Польше поддержали инициативу о совместных закупках газа странами Евросоюза
  • AP

По его словам, данная инициатива позволит некоторым странам покупать газ по более низкой цене.

Однако вель Сенк подчеркнул, что заставлять страны участвовать в совместных закупках неправильно, поскольку у некоторых европейских государств есть действующие контракты, устанавливающие приемлемые для них цены.

«Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС — долгосрочный.

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