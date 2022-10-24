В Польше поддержали инициативу о совместных закупках газа странами Евросоюза
- AP
По его словам, данная инициатива позволит некоторым странам покупать газ по более низкой цене.
Однако вель Сенк подчеркнул, что заставлять страны участвовать в совместных закупках неправильно, поскольку у некоторых европейских государств есть действующие контракты, устанавливающие приемлемые для них цены.
«Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС — долгосрочный.