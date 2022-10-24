РБК: КНР в сентябре снизила закупки нефти, угля и газа у России примерно на 9%

Китайская Народная Республика (КНР) в сентябре снизила закупки нефти, угля и газа у России примерно на 9% по сравнению с августом. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию, распространённую Главным таможенным управлением Китая.

Отмечается, что ввоз нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России в Китай в сентябре в денежном выражении составил $7,63 млрд. Это на 9% меньше, чем в августе, когда этот показатель составил $8,42 млрд.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Китаем и Россией в период с января по сентябрь вырос в годовом исчислении на 32,5% и составил $136,08 млрд.

Также СМИ передавали, что КНР прекратит поставки СПГ в Европу из-за отопительного сезона в стране.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.