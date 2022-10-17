Bloomberg: КНР прекратит поставки СПГ в Европу из-за отопительного сезона в Китае

Власти КНР рекомендовали китайским компаниям прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также страны Азии для обеспечения отопительного сезона в Китае.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Национальная комиссия по развитию и реформам поручила компаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd., чтобы они оставили ресурсы для внутреннего пользования.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Соединённые Штаты поставляют 70% экспортного сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

До этого директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер предупредил, что полное прекращение газовых потоков из России в европейские страны в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа.