Узнать больше

В Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ

Короткая ссылка
Соединённые Штаты поставляют 70% экспортного сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.
В Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ
  • Gettyimages.ru
  • © CHUNYIP WONG

По его словам, Вашингтон мобилизует свои экспортные ресурсы, чтобы обеспечить газовые нужды Европы.

«Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу», — приводит ТАСС заявление Пайетта в интервью телеканалу bTV.

Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что полное прекращение газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечёт за собой потери ВВП до 3% в ряде стран Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить