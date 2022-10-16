В Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ
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По его словам, Вашингтон мобилизует свои экспортные ресурсы, чтобы обеспечить газовые нужды Европы.
«Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу», — приводит ТАСС заявление Пайетта в интервью телеканалу bTV.
Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что полное прекращение газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечёт за собой потери ВВП до 3% в ряде стран Европы.