В Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ

Соединённые Штаты поставляют 70% экспортного сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

По его словам, Вашингтон мобилизует свои экспортные ресурсы, чтобы обеспечить газовые нужды Европы.

«Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу», — приводит ТАСС заявление Пайетта в интервью телеканалу bTV.

Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что полное прекращение газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечёт за собой потери ВВП до 3% в ряде стран Европы.