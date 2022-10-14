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В ЕК заявили о стремлении ЕС снизить зависимость от газа из России

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Представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи заявил о стремлении Европейского союза снизить зависимость от газа из России.
В ЕК заявили о стремлении ЕС снизить зависимость от газа из России
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  • © DarioEgidi

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на брифинге, комментируя переговоры России и Турции по поводу создания газового хаба на турецкой территории.

«То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу, — это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чём», — сказал Макфи, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.

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