Россия и Малайзия обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения
- РИА Новости
«Что касается прямого авиасообщения, этот вопрос уже давно обсуждается», — приводит его слова Интерфакс.
Разак подчеркнул, что для властей Малайзии не имеет значения, чья именно авиакомпания будет заниматься прямыми воздушными перевозками.
Он добавил, что в случае положительного итога переговоров между сторонами рейсы будут сначала отправляться из Москвы, а потом из Екатеринбурга.
Ранее министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщил о намерении властей восстановить авиасообщение с Россией к середине октября.
Также стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полёты из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 октября.