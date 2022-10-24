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Россия и Малайзия обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения

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Российские и малазийские власти находятся на стадии обсуждения возможности возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил временный поверенный в делах посольства Малайзии в России Джохан Арифф бин Абдул Разак.
Россия и Малайзия обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения
  • РИА Новости

«Что касается прямого авиасообщения, этот вопрос уже давно обсуждается», — приводит его слова Интерфакс.

Разак подчеркнул, что для властей Малайзии не имеет значения, чья именно авиакомпания будет заниматься прямыми воздушными перевозками.

Он добавил, что в случае положительного итога переговоров между сторонами рейсы будут сначала отправляться из Москвы, а потом из Екатеринбурга.

Ранее министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщил о намерении властей восстановить авиасообщение с Россией к середине октября.

Также стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полёты из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 октября.

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