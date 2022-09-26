«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх с октября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полёты из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 октября, сообщили в компании.

«Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться, начиная с 1 октября, из терминала С аэропорта Шереметьево», — говорится в заявлении.

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана ранее сообщил о намерении властей восстановить авиасообщение с Россией к середине октября.

Также стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Дубай.