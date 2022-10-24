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RTL Nieuws: в Нидерландах выдали более 90 разрешений на невыполнение антироссийских санкций

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Власти Нидерландов выдали 91 разрешение ряду министерств и компаний, по которым освободили их от выполнения антироссийских санкций. Об этом сообщает RTL Nieuws.
RTL Nieuws: в Нидерландах выдали более 90 разрешений на невыполнение антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru

Уточняется, что право на невыполнение санкций в отношении России получили министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры и образования.

Власти объяснили своё решение «предоставлением определённой гибкости в конкретных случаях».

В частности, Министерство инфраструктуры Нидерландов предоставило право 34 кораблям под флагом России, перевозящим продукты питания и алюминий, заходить в свои порты.

Министерство экономики, в свою очередь, предоставило разрешение ряду компаний, чтобы у них была возможность продолжить сотрудничество с бывшими дочерними компаниями «Газпрома».

Как ранее отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.

Обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.

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