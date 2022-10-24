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Обозреватель Fox News Лиза Бут заявила, что Байден разрушил США «в рекордные сроки»

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Президент США Джо Байден «разрушил страну в рекордные сроки», заявила в эфире Fox News обозреватель Лиза Бут.
Обозреватель Fox News Лиза Бут заявила, что Байден разрушил США «в рекордные сроки»
  • Gettyimages.ru

«За счёт чего он собирается выдвигаться? За два года он всё уничтожил. У нас границы нараспашку, инфляция на 40-летнем максимуме, цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки», — сказала журналистка.

Она добавила, что не верит в то, что Байден сможет переизбраться на выборах президента в 2024 году.

В интервью телеканалу MSNBC Байден заявил о своём намерении принять участие в следующих президентских выборах.

Бывший лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп также намекнул, что готов баллотироваться.

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