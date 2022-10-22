Узнать больше

Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил о своём намерении принять участие в следующих президентских выборах в 2024 году, однако формального решения на этот счёт ещё не принято.

«Я ещё не принял формального решения, но таково моё намерение — намерение вновь участвовать в выборах», — цитирует американского президента РИА Новости.

По мнению Байдена, он совершает «нечто важное», будучи президентом, и намерен продолжать это делать.

Портал Real Clear Politics (RCP) со ссылкой на итоги оценки соцопросов ранее писал, что промежуточные выборы в Соединённых Штатах, которые пройдут в ноябре, могут привести к переходу конгресса под контроль Республиканской партии.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить