Трамп намекнул на готовность баллотироваться на пост президента в 2024 году
Об этом он заявил в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.
Он вновь назвал прошедшие в 2020 году президентские выборы, победу в которых одержал действующий президент США Джо Байден, фальсифицированными.
Трамп также напомнил, что выдвигал свою кандидатуру и в выборах 2016 года.
«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это ещё раз», — приводит ТАСС слова экс-президента.
Ранее Трамп предложил признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые. По его утверждению, ФБР «похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена».