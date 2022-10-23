Трамп намекнул на готовность баллотироваться на пост президента в 2024 году

Бывший лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп намекнул, что готов баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Об этом он заявил в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.

Он вновь назвал прошедшие в 2020 году президентские выборы, победу в которых одержал действующий президент США Джо Байден, фальсифицированными.

Трамп также напомнил, что выдвигал свою кандидатуру и в выборах 2016 года.

«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это ещё раз», — приводит ТАСС слова экс-президента.

Ранее Трамп предложил признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые. По его утверждению, ФБР «похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена».