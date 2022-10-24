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Эрдоган заявил, что вёл переговоры с Путиным пять раз за последний месяц

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пять раз.

«В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз», — приводит его слова Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что то же самое касается и президента Украины Владимира Зеленского.

13 октября в Астане прошла встреча президентов России и Турции.

Впоследствии Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции.

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