Эрдоган заявил, что вёл переговоры с Путиным пять раз за последний месяц
«В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз», — приводит его слова Anadolu.
Турецкий лидер отметил, что то же самое касается и президента Украины Владимира Зеленского.
13 октября в Астане прошла встреча президентов России и Турции.
Впоследствии Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции.