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В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина телефонных переговоров с Эрдоганом

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина телефонных переговоров с Эрдоганом
  • РИА Новости

Он уточнил, что «разговоры порой согласовываются за считанные часы».

Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины.

13 октября в Астане прошла встреча президентов России и Турции.

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