В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина телефонных переговоров с Эрдоганом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

РИА Новости

Он уточнил, что «разговоры порой согласовываются за считанные часы». Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины. 13 октября в Астане прошла встреча президентов России и Турции.