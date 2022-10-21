В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина телефонных переговоров с Эрдоганом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- РИА Новости
Он уточнил, что «разговоры порой согласовываются за считанные часы».
Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины.
13 октября в Астане прошла встреча президентов России и Турции.
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