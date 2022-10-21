Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом. — RT), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведём в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее он назвал целью Анкары скорейшее достижение перемирия на Украине. Эрдоган заявил, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше продолжения войны.

11 октября украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России по урегулированию ситуации на Украине.