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Пелоси анонсировала своё участие в форуме «Крымская платформа» в Хорватии

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что примет участие в форуме «Крымская платформа» в Хорватии.

«Мне как спикеру выпала честь представлять Соединённые Штаты на Первом парламентском саммите «Крымской платформы». Вместе с европейскими союзниками и глобальными партнёрами мы безошибочно заявим о нашей солидарности с Украиной», — написала она в Twitter.

Ранее Пелоси заявила о необходимости антироссийских санкций для прекращения огня на Украине.

Кроме того, по её словам, замороженные активы России необходимо использовать для восстановления Украины.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер придерживается мнения о том, что решение о передаче российских активов Украине должен принять суд.

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