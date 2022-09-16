Пелоси заявила о необходимости антироссийских санкций для прекращения огня на Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что антироссийские санкции необходимы для прекращения огня на Украине.

«Для этого (прекращения огня. — RT) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — приводит РИА Новости слова Пелоси на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семёрки» в Берлине.

По её словам, замороженные активы России необходимо использовать для восстановления Украины.

Ранее страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде заявили о несовместимости односторонних санкций с международным правом.