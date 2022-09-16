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Пелоси заявила о необходимости антироссийских санкций для прекращения огня на Украине

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что антироссийские санкции необходимы для прекращения огня на Украине.
Пелоси заявила о необходимости антироссийских санкций для прекращения огня на Украине
  • Gettyimages.ru

«Для этого (прекращения огня. — RT) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — приводит РИА Новости слова Пелоси на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семёрки» в Берлине.

По её словам, замороженные активы России необходимо использовать для восстановления Украины.

Ранее страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде заявили о несовместимости односторонних санкций с международным правом.

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