В ШОС заявили о несовместимости односторонних санкций с международным правом
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«Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения», — цитирует документ ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил телеканалу «Звезда», что западные страны сегодня только и живут санкциями, по сути, они подменили ими то, что раньше называлось дипломатией.