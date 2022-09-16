В ШОС заявили о несовместимости односторонних санкций с международным правом

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде заявили о несовместимости односторонних санкций с международным правом.

«Они подчеркнули, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых Советом Безопасности ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения», — цитирует документ ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил телеканалу «Звезда», что западные страны сегодня только и живут санкциями, по сути, они подменили ими то, что раньше называлось дипломатией.