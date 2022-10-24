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NYT: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

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Украинский чиновник заявил, что Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на неофициальное заявление киевского политика, предоставляемая Израилем информация оказалась «полезной для того, чтобы сбивать дроны».

По мнению советника главы Минобороны Украины Юрия Сака, в Иерусалиме лишают себя возможность отточить тактику борьбу с угрозами на своей территории, отказываясь оказать Киеву большую помощь.

19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение.

Позже глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах с израильским премьером Яиром Лапидом о предоставлении военной помощи Украине, в частности — систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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