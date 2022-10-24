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Экс-кандидат в президенты Франции назвала США основным бенефициаром конфликта на Украине

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США являются главным бенефициаром конфликта на Украине, заявила в интервью израильскому телеканалу i24news экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль.

По её словам, вся Европа утратила нейтралитет и вынуждена присоединиться к действиям США и НАТО. Руаяль отметила, что если бы у Парижа была «свобода слова» в международных делах, это помогло бы избежать украинского конфликта.

«Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны», — цитирует политика РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню, стороны обсудили ситуацию на Украине.

До этого французский министр обороны сообщил, что во Франции намерены обучить до 2 тыс. военнослужащих ВСУ.

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